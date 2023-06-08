استلام 108 ألف و970 طن قمح بالصوامع والشون بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي 2023 على مستوى جميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقري المحافظة لافتًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم بلغت 108 ألف و970 طن ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

ووجه محافظ أسيوط، بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكافة الشون والصوامع وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 44852 طن و871 كجم بشون البنك الزراعي المصري و20031 طن و974 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى و30659 طن و100 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و2605 طن و90 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10741 طن و18 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 108970 ألف طن و53 كجم قمح مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.