جارى تنفيذ 90٪ من الصف الصحى بقامولا

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الالكترونى تحت عنوان «إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة عن مياه الشرب والصرف - تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الغربى قامولا - محافظة الأقصر»، وقد أفاد الرد أنه جارى العمل بمشروع صرف صحى بقرية الغربى قامولا، إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القرنة وجارى العمل بالمشروع بنسبة تنفيذ شبكات انحدار 90٪ والأعمال المدنية لمحطة الرفع 90٪ وخطة الطرد 65٪، وموعد الانتهاء المحدد طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة 12/2022.

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محاسب / غادة عبدالمنعم محمد منصور