وحدة سكنية لحالة قاسية

أنا مطلقة وأعيش حياة قاسية جدًا أنا وأولادى وربما كلمة قاسية قليلة جدا عن التعبير والوصف فى الظروف الصعبة المحيطة بى بالأخص بأن طليقى لا يسأل عن أولاده بمليم واحد، ولا حتى يفكر أن يراهم ولا يوجد لدى أى مورد رزق ولا دخل ثابتًا ولا معاش من الدولة ولا سكن يحمينى أنا وأولادى، حيث إننى مهددة بالطرد من الشقة التى أعيش فيها فى أى وقت.

فهل أجد قرارًا عاجلًا إنسانيًا من وزير الإسكان بتخصيص وحدة سكنية ضمن المخصصة للمطلقات بوزارة الإسكان ومعاش «تكافل وكرامة».

عائشة إبراهيم محمد إبراهيم

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