رئاسة مصر للكوميسا.. دعم قوي للاقتصاد الأفريقي

تسلمت مصر رئاسة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمعروفة اختصارا باسم كوميسا، ووضعت مصر على رأس أولوياتها تعزيز التبادل التجاري وتعميق التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية.

وانطلاقا من دورها الريادي لعبت مصر دورا محوريا في تفعيل وتطوير آليات الكوميسا، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية في السوق الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الأفريقية الأعضاء.

وانطوت الرؤية المصرية لرئاستها للكوميسا على عددا من المبادرات النوعية الرامية للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط.

وشجعت مصر استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل مجتمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأطلقت مصر بعد ذلك مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، للربط بين عشر دول أفريقية وتسهيل التبادل التجاري، وأطلقت مبادرة جسور لتقديم منظومة متكاملة من خلال خدمات النقل واللوجيستيات للمصدرين والمستوردين.

وركزت الرئاسة المصرية للكوميسا كذلك على إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية الأفريقية عبر دعم تكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، جماعة شرق أفريقيا، مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.

ولحل العقبات التي تتعلق بالتمويل، عملت مصر كذلك على تفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمي الذي يقوم بدور مقاصة للكوميسا ومن شأنه تسهيل تحويل الأموال بين الدول الأعضاء المشتركة.

وكثفت مصر كذلك التكامل النوعي في قطاعات البنية التحتية لا سيما النقل، الطاقة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وعملت على نقل الخبرات المصرية في هذا الشأن عبر تحقيق التعاون المشترك مع دول “الكوميسا ”.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا أربعة مليار ومائتي مليون دولار خلال عام 2021، وشكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في هذا التجمع.

وحققت مصر كذلك علامات فارقة خلال رئاستها للكوميسا، إذ ارتفع النمو الحقيقي لدول الكوميسا من 5,% في عام 2020 الى 5,9% في النصف الثاني العام الثاني 2021.

كما صعد حجم الصادرات البينية لدول الكوميسا من 804 ملايين دولار في يناير عام 2021 إلى مليار ومائتي وعشرين مليون دولار خلال ديسمبر عام 2021.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة الكوميسا الـ 22، إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما".

وقال “السيسي” خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا.

أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات

وتابع: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا في مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة

وواصل حديثه، قائلًا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتواضع شديد بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار، والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل، لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".

يذكر أن مصر تلعب دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، إذ استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا، قمة السوق المشتركة الـ 22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الخميس، يرصد أبرز نتائج رئاسة مصر للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وما شهدته تلك الفترة من دور مصري بارزعلى الأصعدة الاقتصادية كل داخل ومع الكوميسا.

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