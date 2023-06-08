احدث وسائل النصب لبيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية

أمر المستشار محمود عوف، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عن طريق الدفع الإلكتروني، وترويج بيع أسلحة بيضاء على موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك».

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإنترنت، يفيد برصد أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق «تيك توك» يقوم عاطل من خلاله بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء، ومحاوله بيعها إلى عملائه مقابل مبالغ مالية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين انه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، والقي القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على «هاتف محمول.

وبفحص الهاتف المحمول فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، وبمواجهته أقر باضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادى، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى.