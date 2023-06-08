حلمى طلب التقسيط كل ٦ أشهر يا وزير الكهرباء

أناشد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة سرعة التدخل لإنصافى وحل مشكلتي، حيث إننى قمت بمد خط كهرباء على نفقتى الخاصة لمسافة ثلاثة كيلو مترات وتفضلت شركة الكهرباء بالمنيا مشكورة بفتح الخط وتركيب العداد.

وتكمن المشكلة فى مبلغ التأمين على المحول حيث لا يخفى عليكم الغلاء والموارد المحدودة وتكلفة الأرض الرملية فى التجهيزات والسماد والتقاوي.

فقد قامت الشركة بتقسيط مبلغ التأمين على ٣٦ شهرا وهى مشكورة على ذلك؛ لذا أطلب من سيادتكم تقنين فترة القسط المتبقية إلى كل ٦ أشهر على المحصول نظرا لأنى فلاح وليس لى دخل ثابت شهريا حتى تنخفض التكلفة الملقاة على عاتقي...ألتمس من وزير الكهرباء سرعة التدخل رأفة بحالي.

عبد الله عبد الرحمن محمد سليمان

محافظة المنيا – مركز المنيا - قرية صفط الغربية