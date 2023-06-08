لاستكمالا لمبادرة الرئيس السيسى الإسكندرية تنجح فى  زراعة  ١٣٣ ألف شجرة

فى إطار المبادرة الرئاسية " زراعة ١٠٠ مليون شجرة"، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا الى أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأوضح الشريف؛ أنه خلال اسبوعين تم زراعة نحو ١٠ آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم زراعته ١٣٣ ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف الشريف؛ أنه تم زراعة ٢٠٠٧ من الأشجار المثمرة والغير مثمرة بحى العجمى، فضلا عن زراعة ٢٠٠٤ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى المنتزة ثان ، وزراعة ٢٨١ شجرة مثمرة بحى منتزة أول ، بالإضافة إلى زراعة ٩٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب ، وزراعة ٦٥ شجرة مثمرة بحى العجمى.