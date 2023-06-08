ضبط 15 طن قمح قبل تهريبهم للسوق السوداء في الحسينية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتم تشكيل حملات تموينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمود جبر كبير المفتشين، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية وضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بكمية قدرها 15 طن و 270 كيلو قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء.