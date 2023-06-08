حلا شيحة تشكر أشرف زكي وتعتذر عن تصريحاتها

حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته أمس خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي أكد خلالها أنه لا يمانع عودتها إلى الفن ولكن القرار بيد الأسرة الفنية.

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وأكدت حلا شيحة عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

بوست حلا شيحة

وتابعت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة"، موجهة الشكر إلى زملائها في الوسط الفني: "متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم و بتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايما، وجمهورى الجميل و كل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به ، واحسن الظن بي".

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كما قدمت الاعتذار عما بدر منها الفترة الماضية، قائلة: "وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم اقصد ابدا الإساءة لاحد و لا احمل الا كل الحب و أتمنى الخير لكل الناس ".

وكانت حرصت الفنانة حلا شيحة، على الاستعانة بصوت النجم تامر حسنى، فى فيديو قصير ضم صورًا لوالدتها تتغزل فيها، واختارت أغنية تامر حسني "أجمل هدية"، لتضعها على الفيديو، وعلقت قائلة: "أجمل هدية من السما".

وكانت الفنانة حلا شيحة فاجأت جمهورها بنشر صورة من شخصية "نوسة" التي جسدتها في فيلم "اللمبي" الذي عُرض عام 2002، وسألت جمهورها عن رأيهم في تقديمها الجزء الثاني من شخصية نوسة، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة وهجوم حاد كونها أعلنت من قبل اعتزالها الفن لأنه حرام.

حلا شيحة



حلا شيحة تتبرأ من تصريحاتها عن الفن: عمري ما قلت كده:

نشرت حلا شيحة صورة "نوسة" في فيلم "اللمبي" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "ايه رأيكو أعمل نوسة جزء تاني؟!.. نوسة نسيت الشنداويتش .. نوسة .. اللمبي .. خلاص خلاص"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها فكانت أبرزها: "مش قلتي اعتزلتي التمثيل؟"، كما علقت متابعة أخرى: "مش اعتزلتي والفن حرام"، لترد قائلة: "لا عمري ما قلت كده".

الجمهور يهاجم حلا شيحة بعد تلميحها للرجوع للتمثيل: متخليش حياتك مبنية على رغبات رجل

كما علق آخرون ما بين القبول والرفض، وكانت أبرز تعليقاتهم: "اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. يارب يارب.. انتي لسه قلبك كان وجعك على مصطفى درويش إمبارح، سبحان الله جروحكم بتلم بسرعة جداً.. اعملي اللي يريحك.. ارجعي للتمثيل بس متستعجليش في اتخاذ القرارات ومتخليش حياتك مبنية على رغبات رجل".

حلا شيحة

أشرف زكي يحسم جدل رجوع حلا شيحة للتمثيل: ليست عضوة في نقابة الممثلين:

بدوره، علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أنباء عودة حلا شيحة للتمثيل، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معه حتى الآن بشأن عودتها، وسيتم اتخاذ قرار رجوعها من عدمه حال تواصلها معه وليس الآن.

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها

من معز مسعود:

على صعيد آخر، خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد النجمة حلا شيحة، عن صمته ليحسم الجدل حول حقيقة طلاق ابنته من زوجها الداعية معز مسعود، ردًا على الأنباء المتداولة أخيرًا والتي تفيد بأنهما قررا الانفصال رسميًا، وذلك بعد حذف حلا صورهما معًا وخلعها الحجاب وتلميحها للتراجع عن قرار الاعتزال.

نفى شيحة طلاق ابنته حلا من زوجها معز مسعود، مؤكدًا أن علاقتهما الزوجية جيدة جدًا وتخلو من أي مشاكل، أو خلافات تدعوهم للانفصال، فيما أوضح أن جميع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة.

حلا شيحة

وعن علاقته بزوج ابنته، قال والد أحمد شيحة: "بقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار وعلاقته بحلا طيبة جدًا، ويعيشان حاليًا في كندة، وستعود حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها"، مؤكدًا أن معز لا يُمانع عودة زوجته حلا للتمثيل مجددًا.

وكشف والد حلا شيحة خلال تصريحاته حقيقة عودة ابنته للتمثيل مجددًا، مشيرًا إلى أن ابنته ممثلة لا تعوض، فيما نفى اعتزالها الفن من الأساس، مضيفًا: "حلا لم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح مطلقًا باعتزالها وربنا يوفقها".