ممشى المنصورة الجديد.. إهدار للمال العام

المحافظة تخالف دراسات وبروتوكول وقعته مع وزارة النقل

متخصصون: عدم تنفيذ التصور الأصلى للمشروع يزيد الأزمة تعقيداً

رغم قيام محافظة الدقهلية بالشروع فى تنفيذ مشروع وحلم ظل يداعب مواطنى الجانب الشرقى بمدينة المنصورة على مدار 23 عامًا لإحداث نقلة حضارية وخلق محور مروري بضفة نهر النيل والمدخل الشرقى للعاصمة على غرار المشاية الغربية القديمة بغرب النهر بالمدينة.

إلا أن الملامح المعلنة لمشروع المحافظة جاءت اختزالًا للتصور الأصلى الذى كان قد وضع منذ سنوات ومناقضة لأهداف البرتوكول الموقع بينها ووزارة النقل فى هذا الشأن، وأعلنت المحافظة وقررت بعبقرية التخبط وعشوائية التخطيط تنفيذ ما يسمى بمحور(مرورى ترفيهى) لا يتعدى فى واقع الأمر، (رافدًا فرعيًا) لأحد الشوارع المهمة المواجهة للضفة الشرقية لنهر النيل (فرع دمياط) بمسافة 1400 متر فقط ليصبح جزءًا من هذه الضفة حضاريًا وآخر مرتعًا للكلاب الضالة والبوص والزبالة والتعديات وصولا إلى بداية مدخل العاصمه وطريق دمياط الشرقى.

المثير للدهشة أن المشروع يتضمن إقامة كوبرى بتكاليف تقديرية 344 مليون جنيه، ليصل هذا الرافد المسمى بمحور مرورى بالممشى القديم عابرًا النيل بطول 700 متر لتفادى تعديات (كافيهات ومطاعم) كانت قد ارتكبتها المحافظة خلال العامين الآخرين على طرح النهر بملايين الجنيهات، ليس هذا فحسب بل اختارت المحافظة أسهل الطرق لتنفيذ الممشى ومسار السيارات (الردم فى النيل) فى عدة مسافات باسم تهذيب النهر.

يذكر أن جريدة الوفد كانت قد فجرت قضية إهمال وإسقاط مدخل مدينة المنصورة والضفة الشرقية لنهر النيل من حسابات وزارة الرى والمحافظة ورصدت صورًا للإهمال والتعديات وطالبت الوفد بإنقاذ هذا المدخل والضفة المهملة وتنفيذ الدراسة التى كانت قد أعدت بشأنها منذ أكثر من 23 عامًا.

وفى عام 2020 أعلنت المحافظة عن تنفيذ ممشى حضارى ومحور مرورى بدءًا من (هويس قولنجبل)، حيث بداية الضفة الشرقية للنيل ومدخل المدينة، وصولًا إلى المشاية القديمة على مرحلتين ولاقى ما أعلنته المحافظة استحسانًا وتأيدًا واسعًا من كافة المستويات ثم دخل المشروع فى طى الكتمان.

وفى عام 2022 وقع المحافظ أيمن مختار واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى برتوكولًا لتنفيذ المشروع ووفقا لأهداف البروتوكول المعلنة وتصريحات وزارة النقل يهدف البرتوكول تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة المطلة على النيل وخلق محور مروري من طريق المنصورة شربين (مدخل المنصورة الشرقى) إلى كوبرى الجامعة اتجاهًا إلى رافد جمصة، وطريق المحلة دمياط يهدف الاستغلال الأمثل لكافة المساحات المطلة على النيل وتضمن البرتوكول إنشاء كوبرى للسيارات ثلاث حارات أعلى النيل وصف بالأيقونة بتكاليف 344 مليون جنيه ومسار للسيارات 10 أمتار وجاءت أهداف برتوكول النقل، لتتفق مع الدراسة والتصور الذى كان قد وضعه متخصصون ومسئلون بالدقهلية فى أواخر التسعينيات وأوئل الألفية الثانية ولكن يا فرحة ما تمت، حيث فوجئ المواطنون والمتخصصون بتراجع المحافظ وإطلاق تصريحات كشفت اختزال المشروع فى مسافة (1400) متر من ضفة النهر فقط ليبدأ من مكتبة مصر (مبارك) التى كانت قد أقامها محافظ سابق، يبدأ من طريق دمياط ومدخل العاصمة الشرقى موازيًا لضفة النهر الشرقية كاملة وصولًا إلى الممشى القديم وهو ما يتفق وتصريحات المحافظ أيمن مختار الذى نوه إلى أن المشروع يعد شريانًا مروريًا جديدًا لتسهيل حركة المواطنين والحد من التكدس والكثافة المرورية بشارع سعد زغلول أحد الشوارع الحيوية بمدينة المنصورة ومتنفسًا ترفيهيًا.

ويناقض أهداف البرتوكول الذى وقعه المحافظ ووزارة النقل المنفذه للمشروع وفقًا للتصريحات؟

وبذلك بصبح الكوبرى المقرر إنشاؤه بتكاليف باهظه لربط الممشى القديم والمسافة المختزلة التى لا تزيد على الكيلو ونصف الكيلو من المترات فقط. وانتقد الخبراء والمتخصصون إنشاء كوبرى بمئات الملايين لربط مسافة 1400 متر تتفرع من شارع رئيسى وأكد أحد الخبراء المتخصصين أن شارع سعد زغلول غير صالح على الإطلاق للتحويل إلى اتجاه مرورى واحد وأن أى محور مرورى يجب أن تكون له بداية ونهاية.

فى حين حذر مسئول سابق من تنفيذ المشروع بالملامح المعلنة مؤخرًا مؤكدًا أن اختزال المشروع فى هذه المساحة المتفرعة من شارع سعد زغلول لن يحقق الأهداف المرجوة من وراء الأموال الطائلة التى سيتم إنفاقها مما يعد إهدارًا لأموال الشعب دون جدوى وطالب بتنفيذه بدءًا من طريق دمياط ومدخل المدينة الشرقى، وأكد أن ما تم الإعلان عنه ويجرى تنفيذه سوف يؤدى إلى اختاق مرورى بشارع سعد زغلول عند تفرع الممشى، مما طرح تساؤلًا: هل من المعقول إقامة كوبرى بنصف مليار جنيه للحد من تكدس مرورى زعم المحافظ وجوده بشارع سعد زغلول وربط مسافة 1400 متر فقط.. أم من الأجدى ربط طريق دمياط والمدخل الشرقى بالممشى القديم ممرورًا بكامل المجرى المائى؟

وأشار الدكتور شريف بدوى أستاذ الطرق وكيل هندسة المنصورة إلى أن المشروعات تقام على أهداف ودراسات جدوى ودراسة مروية، علاوة على ضرورة دراسة مدى تحقق الأهداف المرجوة من وراء التنفيذ قبل البدء فى أى مشروع، ورحب أحمد القاضى وإبرهيم محمد نصير ومعهم عدد كبير من أبناء شرق المنصورة بالاهتمام بهذا الجانب المهمل وأعربوا عن أملهم فى تحقق حلم الطريق الدائرى والممشى الحضارى بطول المجرى المائى.

الجدير بالذكر فى أواخر التسعينيات شرع اللواء فخر خالد محافظ الدقهلية فى تطوير مدخل العاصمة الشرقى وتنفيذ ممشى جديد على النهر للسيارات والمواطنين وربط الممشى المقترح بترعة المنصورية الرشاح القديم من جانب والمشاية السفلية من جانب آخر (طريق دائرى) وتم إعداد دراسة للموقف القانونى للمنشآت التى أقيمت بالمخالفة على طرح النهر من هذا الجانب وكان وقتها عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة واتجهت المحافظة لإزالة التعدى على حرم النيل ولكن اعترضت عقبة التمويل تنفيذ الفكرة والدراسه التى أعدت ورحل المحافظ وتبخر «مشروع الممشى» وتبخر معه القرار وزاد الزحف والتعدى على طرح النهر عام بعد آخر ومضت السنون وأصبح هذا الجانب المهمل مدخلًا شرقيًا مهمًا للعاصمة وازدادت أهميته بعد تشغيل أكبر محور مروى فى الشرق (محور النيل طلخا) الرابط بين شرق وحد الشرقية غرب النيل والطريق الساحلى وسط تجاهل تام من المحافظين والرى.

وظل حلم إنقاذ هذه الضفة الشرقية التى احتلها التعديات ومقالب زبالة وغيرها «ضفة كاملة» للنيل تركت للأكشاك والتعديات والأوكار الليلية لكل أشكال الخروج على القانون وجددت جريدة «الوفد» طرح استغلال والنهوض بهذا الجانب المهمل على غرار الضفة الواقعة فى نطاق غرب المدينة.