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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طارق مصطفى يقترب من تدريب المغرب الفاسي

طارق مصطفى
طارق مصطفى

يقترب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، من تولى القيادة الفنية لفريق المغرب الفاسي، في الموسم المقبل.

وأنهى نادي المغرب الفاسي مفاوضاته مع  طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، وتوصلا لاتفاق يقضي بتدريب فريقه الأول الموسم المقبل خلفا للمدرب المؤقت عمر حاسي وأكد موقع "لو 360 سبورت" المغربي،أن الاتفاق المبدئي يُتيح لطارق مصطفى الاشراف على تدريب الفريق الفاسي، لمدة لموسمين.

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كان طارق مصطفى تولى تدريب أولمبيك آسفي ، خلال شهر مارس من العام الماضي، خلفا للمدرب عبد الرحيم الذي كان أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج . 

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.

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