القبض على عصابة تستولي على الأموال من المواطنين

القت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة بطالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ ، كما أقرا بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجنى عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.