11 شرط للقبول بوزارة الدفاع السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

تصدرت وزارة الدفاع السعودية مؤشرات جوجل لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين 1444هـ.

وأوضحت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين أن التسجيل مستمر بشكل إلكتروني لكل من يحمل شهادة البكالوريوس.

معايير الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

فيما اشترطت وزارة الدفاع في المتقدمين التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه). أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب. ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص -طبيب عام / جراحة طبيب أسنان) عند بداية العام الدراسي . أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن جيد. أن يكون المتقدم قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك. ألا يقل طول المتقدم عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي). أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية "غير سعودية". أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية. أن يكون المتقدم قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية. أن يجتاز المتقدم جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الكشف الطبي، التزكية الأمنية). أن يكون المتقدم غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.