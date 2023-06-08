محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تسليم تأشيرات والتذاكر لحجاج الجمعيات الاهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس احتفالية المحافظة التي اقيمت بالمشاركة مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الاوقاف بالدقهلية لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات ابناء الدقهلية الفائزين لبعثة الحج من خلال الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حيث حرص "مختار" علي مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لاداء مناسك الحج هذا العام وذلك بحضورالدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية وممثلي الاوقاف والازهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

هذا وقد سلم "مختار" عدد 225 حاج من حجاج الجمعيات بالدقهلية وعدد 5 مشرفين علي البعثة تذاكر وتأشيرات ومهام الحج وقدم له التهنئة بفوزهم لحج بيت الله الحرام وتمني لهم رحلة موفقه وحج مقبول وعودة حميدة الي ارض الوطن باذن الله..هذا وقد وجه "مختار" لوكيل وزارة التضامن بالمحافظة رئيس بعثة حجاج جمعيات الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج ابناء الدقهلية بالاراضي المقدسة.

كما وجه "مختار" للسادة اعضاء ومشرفي البعثة علي ضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ابناء الدقهلية ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم وحل كافة المشكلات التي قد تواجههم اثناء أداء المناسك.

وقال "مختار" للحجاج ابناء الدقهلية نسألكم جميعا الدعاء لمصر وللدقهلية وان يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء فدعواتكم في الاراضي المقدسة باذن الله مقبوله.

وبمشاعر السعادة والسرور، تبادل الحجاج مع محافظ الدقهلية عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام لاداء الفريضة حيث حرصت محافظة الدقهلية على توفير كافة سبل الراحة والانتقال والسفر لحجاج الجمعيات ابناء الدقهلية.

وخلال الاحتفالية كان قد القي وكيل وزارة الاوقاف كلمة تحدث فيها عن فضائل الحج وثوابه عند الله سبحانه وتعالي،كما تحدث وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كلمة له عن جهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم بعثة حجاج الجمعيات هذا العام..والجدير بالذكر ان الاحتفالية بدات برنامجها بان عزفت الموسيقي السلام الجمهوري،وبعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابراهيم الرفاعي من قراء اوقاف الدقهلية.



