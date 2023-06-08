محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية

استقبل شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس بعثة حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، قبل موعد سفرهم المقرر يوم السبت المقبل.



وذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ونائب رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام.

أهدي بشارة للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحُجَّاج بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاءِ لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه.



مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم ، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.



نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج



وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج لعام ١٤٤٤ هجري ٢٠٢٣ م، ٤٢ حاجٍ تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعيّ قد وجَّهت أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أيّ عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولةٍ ويسر.