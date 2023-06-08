الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يبحث مع نظيره بدولة مدغشقر التعاون بالملفات الصحية المشتركة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونظيره بمدغشقر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره بدولة مدغشقر الدكتور زيلي أريفيلو راندريامانانتاني، والوفد المرافق له، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين.

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جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.  

في بداية اللقاء، ثمنَ وزير الصحة والسكان، زيارة نظيره المدغشقري إلى مصر لحضور المؤتمر الطبي الإفريقي، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لتقديم خبراتها بكافة مجالات نظم الرعاية الصحية، فضلًا عن التزامها بتقديم الدعم الكامل لرفع كفاءة النظم الصحية بالدول الافريقية الصديقة.

 المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا التعاون بمجالات مختلفة  فى مجالات الرعاية الصحية، ومنها نقل خبرات الدولة المصرية وتجربتها الرائدة فى القضاء على فيروس "سي"، حيث تحرص مصر على تقديم الخبرات الداعمة لإنجاح هذه التجربة بدولة مدغشقر، بالإضافة إلى التعاون بمجال التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا الشأن.

واستكمل أن الوزيرين بحثا التعاون بملف التشخيص الطبي عن بعد، وتنظيم ورش طبية مشتركة بهذا الملف، وكذلك ملف التدريب الطبي من خلال إرسال واستقبال الوفود الطبية لتبادل الخبرات والمهارات بكلا البلدين، كما اتفقا الوزيران على التعاون فى مجال تصنيع اللقاحات، والأدوية.

 المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي 

ومن جانبه أشاد وزير الصحة بدولة مدغشقر، بالتعاون المثمر مع الدولة المصرية، حيث أكد أن مصر تمتلك نظامًا صحيًا قويًا، بالإضافة إلى امتلاكها مهارات وخبرات تؤهلها لأن تصبح من أوائل الدول المتقدمة بالمجال الصحي فى القارة الافريقية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

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