هيئة الرعاية الصحية: توقيع بروتوكولات تعاون ثنائي مع 4 دول

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، 4 بروتوكولات تعاون ثنائي مع كلٍ من اتحاد المستشفيات العربية وشركة استرازينيكا وشركة سانوفي للرعاية المتخصصة وشركة ڤياترس للأدوية، لتعزيز التعاون في العديد من مجالات الرعاية الصحية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2023.

وشهد توقيع البروتوكولات كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من قيادات وكبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية بمصر والدول العربية والعالم.

تعزيز التحول الرقمي للخدمات

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت مجالات التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية من خلال المركز العربي للاستدامة الصحية للعمل على وضع خارطة طريق للتحول الأخضر والمستدام الآمن والذكي لمستشفيات الهيئة بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، فيما شملت التعاون مع استرازينيكا لإطلاق برنامج متكامل للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن، ومع سانوفي لإطلاق تطبيق لرعاية مرضى التهاب الجلد التأتبي "الإكزيما" Atopic Dermatitis وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومع ڤياترس لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لتوقيع البروتوكولات والتي تسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، وتعزيز فرص التعاون للتطوير والتحسين المستمرين، والتمكين من بناء أنظمة رعاية صحية قوية وفعالة ومرنة ومستدامة بأحدث الأدوات المستقبلية بالاستفادة من تجربة الإتحادات والشركات والمؤسسات الصحية الكبرى والناجحة في هذه المجالات، في ضوء تعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

علاقات التعاون الراسخة مع مختلف الجهات المعني

وأكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على بناء علاقات التعاون الراسخة مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الصحي بما يسهم في بناء مستقبل صحي أفضل وتحسين حياة الأفراد والمجتمع ويخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، لافتًا إلى أهمية بروتوكولات التعاون في تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون مع الدول في مجالات الرعاية الصحية وتعزيز مكانة وريادة مصر عالميًا بهذا المجال، ونشر تجربتها الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وجعلها مثالًا يحتذى لكثير من الدول والحكومات الساعية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

ومن جانبه، أعرب البروفوسير توفيق خوجه، أمين عام الاتحاد للمستشفيات العربية، عن سعادته للتعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية مؤكدًا أنها كيان عملاق في الرعاية الصحية وأحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر والعالم العربي، ومشيرًا إلى أهمية بروتوكول التعاون لسعي الطرفين من خلاله إلى مواجهة تحدي التغيرات المناخية وتعزيز نشر ثقافة الإستدامة الصحية والتحول الأخضر للرعاية الصحية لضمان تقديم الأفضل للمريض المصري والعربي وتعزيز صحة المواطن.

وأعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينكا مصر، عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية، متابعًا: نسعى لمزيد من التعاون في ظل ما أحدثته من تطوير غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية المصري، ولافتًا إلى أن الشركة تهتم بالتعاون وتعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية لتكون عضوًا مؤثرًا وفعالًا في المجتمع، ومؤكدًا سعبها للمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، خاصة أن الشركة حريصة على طرح المبادرات وتنظيم الفعاليات المختلفة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأعرب الدكتور أحمد حجازي، مدير عام شركة سانوفي للرعاية المتخصصة بمصر والسودان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه خطوة جديدة من رحلة طويلة للتعاون كل الهدف منها هو نشر الوعي الصحي وإعطاء أمل جديد للمرضى وأسرهم، مؤكدًا حرص الشركة على توفير الدعم اللازم للحلول المبتكرة للرعاية الصحية بهدف تخفيض العبء عن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل إكزيما الجلد التأتبية، والتأثير بشكل إيجابي على حياتهم، مشيرًا إلى أنه من بين ذلك تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي مطور من قِبل أخصائيو التكنولوجيا الحديثة وآخرون متخصصون في الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بالإكزيما التأتبية لتوفير الدعم المستمر والمعلومات الموثوقة طبيًا والإرشادات الخاصة للمرضى وعائلاتهم.

وأشار الدكتور محمد عادل سويلم، المدير العام لشركة ڤياترس مصر، إلى النجاح الذي حققته هيئة الرعاية الصحية على مدار الأربع سنوات الماضية بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مؤكدًا أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف مصر للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، كما أعرب عن فخره للتعاون مع هيئة الرعاية لتكون ڤياترس شريكًا موثوقًا به لقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز نجاح المجهودات الحكومية في تطوير مهارات وبناء قدرات القوى البشرية بالقطاع الصحي من أجل إحداث فرق في حياة الناس والمجتمع وتمكينهم في جميع أنحاء العالم من العيش بصحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة، مثمنًا دور هيئة الرعاية في تمهيد الطرق لتعزيز التعاون والشراكات من أجل صحة أفضل للجميع.

ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، كما وقع من جانب اتحاد المستشفيات العربية، السيدة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذى للإتحاد، ومن جانب استرازينيكا مصر، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب سانوفي للرعاية المتخصصة، الدكتور أحمد حجازي، مدير عام الشركة بمصر والسودان، ومن جانب ڤياترس للأدوية، الدكتور محمد عادل سويلم، المدير العام للشركة بمصر.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا 2023"، ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري.