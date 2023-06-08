تشغيل فرع جديد لبنك مصر بقرية حجازة جنوب قنا

افتتح اللواء حسام حموده السكرتير العام، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، فرع جديد لبنك مصر بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

وإطلع السكرتير العام ومسئولي البنك، عقب الافتتاح أقسام الفرع المختلفة واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

الدور المصرفي ببرامج التنمية

وذكر السكرتير العام أهمية دور القطاع المصرفى في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد في إتاحة فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ونوه السكرتير العام، أن بنك مصر هو أحد أهم المؤسسات المصرفية العريقة وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية افتتاح مثل هذه الفروع لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة علي الخدمات المصرفية وكذا الشركات العاملة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

فرع بنك مصر بقرية حجازة

يُذكر أن فرع بنك مصر بقرية حجازة، يعد أول فروع البنك خارج نطاق المدينة الأم، والثالث ضمن سلسلة فروع البنك بمركز قوص.

حضرالافتتاح جمال عبد القادر نائب رئيس فروع البنك، ورضا محمود مدير منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر، وكل من النائب اشرف ابو الفضل و النائب محمد طايع عضوا مجلس النواب ، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، فضلا عن حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.