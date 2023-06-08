المشدد لـ3 متهمين سرقوا دراجة نارية من قائدها بالإكراه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، 3 أشخاص متهمين بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، بالسجن المشدد 7 سنوات للأول والثاني، وعامين للمتهم الثالث، وذلك بدائرة مركز ههيا.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير الماضي، عندما احالت النيابة العامة المتهمين: "إسلام. م. ه"، و"أحمد. الـ. ع"، مقيمين بمركز الإبراهيمية، و"محمد. الـ. م"، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بأنهم في يوم 25 فبراير الماضي، وبدائرة مركز ههيا، سرق المتهمين الأول والثاني المجني عليه "محمد. م. ب"، بطريق الإكراه ليلًا بالطريق العام.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم الأول، بأنه قد استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، واستقل المتهم الثاني بمنتصف الطريق الدراجة قيادة المجني عليه، وما أن وصلوا إلى أحد الأماكن الخالية من الآدميين، طلب المتهم الثاني من المجني عليه الوقوف، وما إن وقف حتى أشهر سلاح أبيض عبارة عن "سنجة".

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وطلب المتهمين من المجني عليه الترجل من الدراجة فأذعن لأمرهما، وتمكن المتهمين من سرقة الدراجة النارية ومبلغ مالي من المجني عليه وهاتفيه الجوالين، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ولاذا بالفرار بالمسروقات على النحو المبين في التحقيقات، وأخفى المتهم الثالث الدراجة المسروقة مع علمه بكونها متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.