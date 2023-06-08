السيسي يدعو الدول لتوفير الدعم اللازم للسودان (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبنا الشقيق”.

مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر مع السودان

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في فعاليات قمة "الكوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر مع السودان، وتبذل جهودها وجميع المساعي الدبلوماسية مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، عبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينهما وصولا لتحقيق هدف السودان في الأمن والاستقرار.

الجميع يعلم ما تبذله دولنا لمواجهة التحديات من أجل استمرار السلم والأمن لشعوبنا

وأشار السيسي إلى أنه فيما يتعلق بمجال السلم والأمن في قارتنا الأفريقية، فالجميع يعلم ما تبذله دولنا لمواجهة التحديات من أجل استمرار السلم والأمن لشعوبنا، مؤكدًا أنه لتحقيق السلام والأمان يجب احترام حق الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا، إلى جانب الحفاظ على مؤسستنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار دولنا الأفريقية ولأمن شعوبها ولتحقيق مصالحنا الوطنية.

وشدد الرئيس، على أن مصر مستمرة في استضافة أبناء السودان الشقيق، داعيًا جميع الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الهامة.