نوعية كفر الشيخ تكرم طلاب مشروع التخرج عن "المعلم الهالوجرامي"

تحت رعاية الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كرمت الدكتورة نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة شيماء عز العرب الطلاب أصحاب مشروع التخرج عن “المعلم الهالوجرامى” بتسليمهم شهادات التقدير لتشجيعهم على المشروع المتميز والذي نال استحسان وتقدير الجميع.

وأوضح الدكتور تامر كامل أستاذ تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي المساعد في كلية التربية النوعية أن أهم فوائد هذه التكنولوجيا، ستكون في مجال التخصصات النادرة وتعليم المواد الدراسية التي غالباً لا يوجد عليها إقبال كثيف، مثل اللغات اليونانية واللاتينية والرياضيات المتقدمة، نظرا للتكلفة الكبيرة، وندرة عدد المتخصصين في مثل هذه التخصصات.

استخدام تكنولوجيا المعلم الافتراضي

وأضاف "كامل" بأنه باستخدام تكنولوجيا المعلم الافتراضي يتمكن معلم واحد من تعليم عدة صفوف متنوعة، في أماكن مختلفة تضم أعدادا كبيرة من الطلاب.