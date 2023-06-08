المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف حملات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات

بالتنسيق مع الاتحادات استعدادا لأولمبياد باريس

تواصل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حملات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات، وذلك بالتزامن مع انطلاق المنافسات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في مختلف الرياضات.

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و يجري التنسيق بشكل دائم بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات و الاتحادات الرياضية و اللجنة الأولمبية المصرية و اللجان الطبية في المؤسسات الرياضية المختلفة ، بشأن إقامة العديد من جلسات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات للاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية ، لحماية اللاعبين من الوقوع في فخ المنشطات في هذه المرحلة المهمة.

هانم أمير: هناك تواصل مستمر بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية

و قالت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية و الاتحادات الرياضية لتقديم النصائح و التوعية للاعبي المنتخبات.

وأكدت هانم أمير المدير التنفيذس للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا يتوقف فقط عند الكشف عن المنشطات ، و لكن يشمل أيضا بجانب الكشف عن المشطات التوعية بأخطار المنشطات وحماية الرياضيين من الوقوع في فخ المواد المحظورة ، حفاظا على الصحة العامة و كذلك أيضًا تجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها في الكود الدولي حال ثبوت تعاطى المنشطات.

و أشارت هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجلسات مع المنتخبات الوطنية و منها منتخبات رفع الأثقال و منتخب كرة اليد و غيرهما من الرياضات، و ذلك لتنفيذ برنامج التوعية مع بداية مشاركة الاعبين في المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

و طالبت هانم أمير الأجهزة الطبية بالمنتخبات الوطنية المختلفة و كذلك اللاعبين باستشارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في أي وقت بشأن المواد المحظورة ومعرفة كل ما يخص هذا الملف المهم.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.