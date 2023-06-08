حمدي سعيد وكيلًا للوزارة ورئيسا للإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين حمدي سعيد محمد وكيلًا للوزارة ورئيسا للإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، وتضم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

يشار إلى أن الباحث والإعلامي حمدي سعيد قد استلم مهام عمله فعليا صباح أمس، بمقر الإدارة المركزية بمجمع إعلام أسيوط، وكان قد سبق له العمل لأكثر من سبع سنوات بوظيفة مدير عام، ومنها مديرا عاما لبرامج التدريب بهيئة قصور الثقافة بالقاهرة، ومديرا عاما لثقافة القرية المصرية بالقاهرة، كما سبق له العمل بوظائف قيادية متعددة على مدى أكثر من عشرين عاما ومنها، مدير المكتب الفني لمديرية الثقافة، ومدير التخطيط والمتابعة بثقافة أسيوط، ومديرا للشباب والعمال باقليم الثقافة، ومديرا لثقافة المرأة باقليم الصعيد الثقافي، ومديرا للمكتب الإعلامي للواء نبيل العزبي محافظ أسيوط بديوان عام محافظة أسيوط، ومديرا للمركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بأسيوط.

حمدي سعيد يحصد جوائز متعددة من أكاديمية البحث العلمي

يذكر أن حمدي سعيد له دراسات متعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية حصد عنها جوائز متعددة من أكاديمية البحث العلمي والجامعات ووزارة الثقافة، كما له عدد من الكتابات والتحقيقات الصحفية بالصحف العربية والمصرية، ويكتب أيضًا القصة والرواية والشعر والمقال.