الخميس 08 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

معلومات عن أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول للحدّ من المخاطر المتصلة بالتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته إلى واشنطن.

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ويعتبر سوناك، أن الذكاء الاصطناعي له إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكد من أنه يطوَّر ويُستخدم بطريقة آمنة، وعلى مر التاريخ تم اختراع تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجددا.

المتحدّث باسم سوناك نفى أن تكون القمّة ترمي إلى موازنة جهود استكشاف الذكاء الاصطناعي لغايات استبدادية كتلك التي لدى الصين وروسيا، على حدّ قوله، من المتوقع أن تنظّم القمة في الخريف وأن تجمع دولا ذات توجّهات فكرية متشابهة من أجل وضع استجابة تنظيمية.

سوناك قال "أعتقد أن علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي لأنّ الوقائع تثبت ذلك"، متابعًا : "إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات والمبالغ المستثمرة ونوعية أبحاثنا، باستثناء الولايات المتّحدة، ما من بلد ديمقراطي آخر يتمتّع بهذا القدر من القوة في الذكاء الاصطناعي".

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ونفى سوناك أن يكون الرئيس الأمريكي منفصلًا عن الواقع في ما يتعلّق بالتقنية الحديثة التي كان مستشار في الحكومة البريطانية قد حذّر من أنّها قد تفنى البشرية في غضون سنتين.

قال رئيس الوزراء البريطاني في تصريح لمحطة "توك تي في" التلفزيونية البريطانية قبيل الاجتماع مع بايدن "لقد بحثنا مع الرئيس في الذكاء الاصطناعي عندما كنّا في اليابان (في قمّة مجموعة السبع) وأنا أعلم أنه مدرك للتحدّيات التي يطرحها وللفرص التي يوفّرها".

واختتم حديثه قائلًا: "لكنّني أعلم أيضا أنّ الرئيس يفكّر في المخاطر التي سيواجهها بَلدانا في المستقبل ويحرص على العمل معا من أجل حماية بلدينا منها".

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