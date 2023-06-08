مسؤول إسرائيلي سابق يحذر من الدخول إلى لبنان

حذر قائد لواء الكوماندوس الإسرائيلي المنتهية ولايته العقيد ماني ليبرتي، من نشوب حرب مع لبنان، مؤكدًا أن الأمر سيكون صعبًا، وواصفًا حزب الله بالعدو الصعب الذي يملك آلاف الصورايخ.

جاءت تصريحات ليبرتي في مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" التي نشرت مقتطفات منها، وستُنشر كاملةً يوم الجمعة المقبل، وأجاب فيها عن تساؤلات الصحيفة بشأن ما ستكون عليه "الحرب المقبلة".

وأكّد ليبرتي "أنّ حزب الله اللبناني هو العدو الصعب"،خصوصاً أنه يمتلك آلاف القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات".

وإذ لفت القائد السابق للواء الكوماندوس إلى أنّ "إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب القادمة في لبنان بشكلٍ مغاير، وإذا لم نفعل ذلك، فسيكون الأمر صعباً علينا، ومليئاً بالنيران"، رأى أنّ الحرب يمكن وصفها بـ"التحدي الكبير"، معتبراً أن "الدخول إلى العمق في مثل هذه الحرب، هو آخر خيار يمكن أخذه".

وتحدّث بشأن عمل لواء الكوماندوس، والذي قاده مؤخراً، في عمق مناطق العمليات، مُطالباً صانعي القرار السياسي والعسكري بأن يأخذوا مثل هذه القرارات بـ"حرصٍ وكثير من الذكاء".

وشدد على أنّ "إدخال الكوماندوس إلى العمق هو خطوة يتم اتخاذها فقط عندما لا يوجد أي خيار آخر، أو بهدف منع وضع لا يوجد فيه خيار"، مُؤكداً أنّه "قرارٌ مجنون".

تهديد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، في حال ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل.

وصرح غالانت خلال زيارته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، في إطار تدريبات "القبضة الساحقة": " يتحدث أعداؤنا بفخر عن تطوير أسلحنهم. بالنسبة لأي تطور من هذا القبيل، لدينا استجابة أفضل، جواً وبحراً وبراً، وبالوسائل الهجومية والدفاعية الأخرى ".

جاء ذلك بعد يوم من تحذير رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هارون حاليفا من إن نصر الله اللبناني قد يخطئ في تقدير فهمه لإسرائيل ويجر الطرفين بطريق الخطأ إلى صراع أكبر.

وأشار حاليفا إلى جرأة حزب الله الأخيرة في تنفيذ عملية تفجيرية في مجيدو داخل إسرائيل.

ورأى البعض أن تحرك حزب الله يظهر أنه مستعد للضغط على الدولة اليهودية أكثر مما كان عليه في الماضي.

وفي أوائل أبريل، سمح حزب الله أيضاً لبعض الجماعات الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من المناطق التي يسيطر عليها.

كل هذا كان في السياق بشكل عام، منذ انتهاء الحرب الأهلية السورية، حاول حزب الله مجموعة متنوعة من الطرق لإظهار أنه لا يزال في صراع مع إسرائيل.

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