أبو الغيط يثمن جهود المغرب في استضافتها لاجتماعات لجنة "6+6"

ثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جهود المملكة المغربية في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، والتي انطلقت بمدينة بوزنيقة، في 22 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن المأمول في هذا السياق هو تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة.

ومن جهة اخري، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجزائر على انتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة (2024-2025).

وأكد أبوالغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ثقته في أن الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية خلال هذه الفترة.

ووجه أبوالغيط التحية للإمارات، عن الفترة التي كانت خلالها العضو العربي بالمجلس.