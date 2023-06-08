الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا

أوضح فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولون الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا مشددا على تقديم كافة سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات أمامهم على الفور، موجها رسالة للطلاب قائلا:" أنتم سفراء الأزهر فحافظوا على هذه الأمانة التي وضعناها في أعناقكم وانشروا منهج ورسالة الأزهر في بلادكم".

جاء ذلك خلال تفقد فضيلته والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، لجان الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية، اليوم الخميس، وقد أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادة مهارات اللغة العربية.



ومن جانبها بينت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن امتحانات البعوث الإسلامية امتحانات فريدة من نوعها؛ لأنها تمتاز بميزة ينفردون بها عن الطلاب المصريين وهي حقهم في ضم السنة الثانية من الثانوية مع الثالثة في عام واحد بعد نجاحهم في الصف الثاني الثانوي واجتيازهم مسابقة يتم فيها اختبارهم بمدى جاهزيتهم للشهادة الثانوية، تيسيرا عليهم وتخفيفا عنهم آثار الغربة.



يذكر ان أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمادة القرآن الكريم، إنطلقت الثلاثاء الماضى في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الحديث وعلومه، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الصرف، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

حيث تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لإحدى الطالبات بلجنة "فتيات مطاى" بمنطقة المنيا الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها وإعادتها إلى وعيها وتوفير كافة السبل لعودتها لأداء الامتحان.

كما تم إسعاف إحدى الطالبات بلجنة "فتيات أبشواى" بمنطقة الفيوم الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها عقب انتهاء اللجنة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى وجار الاطمئنان عليها.



جدير بالذكر أن المتقدمين للجان الثانوية للبعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة، وبدأ الطلاب الامتحانات يوم الأحد الموافق ٤/٦/٢٠٢٣، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق ٩/٧/٢٠٢٣.

