نصائح للقيادة الآمنة على الطرق خلال العواصف الترابية

حالة من الطقس غير المستقر تسود البلاد، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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وفي هذا السياق، وجهت الإدارة العامة للمرور، لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة نصائح مهمة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف.

نصائح للقيادة الآمنة:

عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيًا.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

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استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.