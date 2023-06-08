"كرم النخل" يختتم عروضه على مسرح قصر ثقافة قنا

"كرم نخل" عرض مسرحي اختتمت فرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، بمسرح القصر، عروضه التي جاءت ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

المخرج هشام عطوة

قصة أحمد سماعين

"كرم نخل" تدور أحداثه عن قصة أحمد سماعين الرجل البسيط الطيب الذي يسكن قرية أبنود، والذي فكر في يوم أن يرحل على مصر ليرى الدنيا ويعود ليحكي لأهل بلده، لكن أصحابه يرفضون ذهابه ويقنعوه بمراعاة أرضه بدلا من الغربة، ولكن الفكرة المجنونة سيطرت على رأسه، يتخلل العرض بعض من الموروثات الشعبية.

كرم نخل

"كرم نخل" تأليف أحمد أبو خنيجر، إخراج محمد المعتصم، أشعار محمد موسى، ألحان عبد الفتاح الشريف، ديكور محمد ثابت، استعراضات أحمد فؤاد، مخرج منفذ عبد العاطي نادي، بدرى أحمد، بطولة: عبد العاطى نادي، بدري أحمد، عبد الحريم حسن، هبة الله جلال، مصطفى محمد، زينب أحمد، نورهان الحسيني، يوسف محمد، محمد ماهر، عبدالله أحمد، محمد حسن، دعاء سيد، أميرة حسن، حبيبة أحمد.

أعضاء لجنة التحكيم خلال مشاهدة كرم نخل

أعضاء لجنة التحكيم

"كرم نخل" حضر عرضه أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبوالعلا، مهندس الديكور محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي.

"كرم نخل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدم بإشراف فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.