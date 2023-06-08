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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم الأدبي يؤدون امتحان البلاغة دون شكاوى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبي، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023.

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بدء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2023

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امتحانات الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

ويشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

 

وتسير العملية الامتحانية في جميع اللجان في هدوء وانتطام، ولم تستقبل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات أي شكاوى حتى الآن. 

 

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعدادتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

 

 جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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