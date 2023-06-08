بابا فانجا تثير الجدل مجددًا بتوقعات مرعبة

لا تزال بابا فانجا السيدة البلغارية العجوز تثير حالة من الجدل نتيجة توقعاتها على الرغم من مرور ربع قرن على وفاتها، حيث عرفت بالعرافة العمياء.

استقطبت بابا فانغا، خلال السنوات الماضية الآلاف من الأتباع، لاسيما بعد أن "صحت توقعاتها المتعلقة بأحداث الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة"، وفق ما يزعم محبوها.

أما جديدها هذه المرة، فترويج أتباعها لكارثة نووية ستقع قبل نهاية هذا العام 2023م، فقد ادعى هؤلاء أن السيدة الراحلة تحدثت عن انفجار كبير في محطة للطاقة النووية عام 2023 من شأنه أن يتسبب في استقرار السحب السامة فوق آسيا.

كما أشارت إلى أن عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة، حيث رجحت فانغا أن يحدث تغير في مدار الأرض، فضلًا عن وقوع عاصفة شمسية كبرى.

كما توقعت أن تستخدم قوة عظمى سلاحاً بيولوجيًا سيتسبب بغرق مئات الآلاف، حيث إن كل تلك الكوارث "تنبأت" أن تحدث هذا العام الذي ما زلنا في منتصفه.