الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بابا فانجا تثير الجدل مجددًا بتوقعات مرعبة

بابا فانغا
بابا فانغا

لا تزال بابا فانجا السيدة البلغارية العجوز تثير حالة من الجدل نتيجة توقعاتها على الرغم من مرور ربع قرن على وفاتها، حيث عرفت بالعرافة العمياء.

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استقطبت بابا فانغا، خلال السنوات الماضية الآلاف من الأتباع، لاسيما بعد أن "صحت توقعاتها المتعلقة بأحداث الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة"، وفق ما يزعم محبوها. 

أما جديدها هذه المرة، فترويج أتباعها لكارثة نووية ستقع قبل نهاية هذا العام 2023م، فقد ادعى هؤلاء أن السيدة الراحلة تحدثت عن انفجار كبير في محطة للطاقة النووية عام 2023 من شأنه أن يتسبب في استقرار السحب السامة فوق آسيا.

كما أشارت إلى أن عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة، حيث رجحت فانغا أن يحدث تغير في مدار الأرض، فضلًا عن وقوع عاصفة شمسية كبرى.

كما توقعت أن تستخدم قوة عظمى سلاحاً بيولوجيًا سيتسبب بغرق مئات الآلاف، حيث إن كل تلك الكوارث "تنبأت" أن تحدث هذا العام الذي ما زلنا في منتصفه.

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