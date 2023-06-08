تهم محتملة جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق.. الوثائق السرية تلاحق ترامب

سارع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام المحلية عن احتمال مواجهته لتحقيقًا جنائيًا جديدًا بشأن تعامله مع ملفات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقال ترامب، على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، إنه "لم يخبرني أحد أنني متهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن النيابة العامة الفيدرالية، أبلغت وكلاء الدفاع عن ترامب أن موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكانية توجيه اتهام إليه.

وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخراً حملته الانتخابية ليصبح رئيساً مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى أن محامي ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

وثائق البيت الأبيض السرية



وترامب متهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى تلقّى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكن "سي إن إن" قالت إنّ وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الإثنين.

وبحسب الشبكة الإخبارية فإنّ المدّعي العام جاك سميث، المكلّف الإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.

يأتي ذلك بعد أن حصل المدعون العامون على تسجيل صوتي لترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ولا تزال تفاصيل الوثائق التي قد تكون في حوزة ترامب غير واضحة. وعادةً ما تحتوي الملفات المصنفة على أنها سرية، على معلومات يشعر المسؤولون أنها قد تضر بالأمن القومي إذا تم نشرها .

ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، بالتخلص من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به.

ويُعتقد أن هيئات المحلفين الكبرى، التي شكلها المدعي العام لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمتابعة المحاكمة، قد اجتمعت في كل من ميامي وواشنطن للاستماع إلى الأدلة.

واستمعت هيئة المحلفين في ميامي يوم الأربعاء إلى أدلة من تايلور بودويتش، المساعد والمتحدث السابق باسم ترامب.

وذكرت شبكة "سي بي إس" أنه من المحتمل توجيه تهم جنائية لترامب في فلوريدا لأسباب إجرائية.

ونفى ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة في 2024، ارتكاب أي مخالفات، وانتقد تحقيق وزارة العدل ووصفه بأنه "ذو دوافع سياسية" ويشبه "مطاردة الساحرات".

وستضاف أي لائحة اتهام بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية، إلى سجله الاتهامي، بعد أن أصبح أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لتأمين مدفوعات مالية لنجمة إباحية.

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