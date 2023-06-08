الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طقس اليوم.. عدم استقرار الأحوال الجوية

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

يشهد اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

إقرأ أيضًا.. 

txt

نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ خلال الـ24 ساعة المقبلة

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

إقرأ أيضًا.. 

txt

استمرار إغلاق موانئ البحر الأحمر بسبب الطقس السيئ

درجات الحرارة اليوم الخميس:

 القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29

والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

 ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17

 وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28

 وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29

 وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31

 

مواد متعلقة

نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

الأقصر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الحر يجتاح البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تدابير للتعامل مع سوء الطقس وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس
الجريدة الورقية