طقس اليوم.. عدم استقرار الأحوال الجوية

يشهد اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

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ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

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درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29

والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17

وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28

وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29

وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31