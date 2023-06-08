بث مباشر.. انطلاق فعاليات قمة الكوميسا بحضور الرئيس السيسي

حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة ننشر بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لـمقر انعقاد قمة كوميسا الـ 22 التى تستضيفها زامبيا.

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا.

وستركز قمة الكوميسا - التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية - على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنجولا وموزمبيق.