الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بث مباشر.. انطلاق فعاليات قمة الكوميسا بحضور الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة ننشر بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لـمقر انعقاد قمة كوميسا الـ 22 التى تستضيفها زامبيا.

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بث مباشر.. زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا

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السيسي يهنئ البرتغال بمناسبة اليوم الوطني

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا.

وستركز قمة الكوميسا - التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية - على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنجولا وموزمبيق.

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