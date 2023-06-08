فعاليات المؤتمر الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، المؤتمر العلمي الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعه الزقازيق.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه لمجموعة الإصابات بجمعية الجراحين المصرية، والذى يقام تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حضر المؤتمر كل من: الدكتور عماد صلاح رئيس المؤتمر ورئيس قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، الدكتور أمل حسن عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد رفعت بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء والدكتور محمد فريد رئيس جمعية الجراحين المصرية، والدكتور عبد المعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية ، وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الجراحة والطوارئ بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة من جامعة الجراحين الملكية.

تبادل المعلومات واستعراض كل جديد يشهده العالم

وأعرب الدكتور عاطف حسين عن سعادته بهذا المؤتمر، مشيداً بالتنظيم المتميز لفعالياته، من خلال تناول مجال غاية في الأهمية، متمنياً أن يتم تنفيذ المؤتمر بشكل سنوي، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات المهتمة بطب الطوارئ تلعب دوراً مهماً في خدمة هذا المجال وتبادل المعلومات واستعراض كل جديد يشهده العالم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى الدور الفعال الذى تقوم به إدارة كلية الطب من عقد مؤتمرات علمية ونشر أبحاث علمية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.

ولفت الدكتور أحمد عناني، إلى الدعم الكامل لقسم طب الطوارئ ليكون في مصاف أقسام الطوارئ الكبرى في مصر، وتقديم خدمة طبية وعلمية متميزه متمنيا للقسم مزيدا من التقدم والنجاح.

واشتملت الجلسة الافتتاحية على إصابات الحوض واصابات الأوعيه الدموية ، والتي حاضر فيها أساتذة الجراحة والطوارئ من جامعة الزقازيق، ثم تلاها الجلسة الأولى ، والتي اشتملت على إصابات الكبد والبنكرياس والإثنى عشر وكيفية التعامل معها والجديد في كيفية علاجها ، بينما الجلسة الثانية اشتملت على طب الطوارئ في كيفية التعامل مع المرض في الزلازل والاستقبال والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة بأعداد كبيرة من المرضى.

كما تناولت الجلسة الثالثة إصابات الجهاز الهضمي والتي حاضر فيها الدكتور محمد فريد رئيس جمعية الجراحين المصريين، ومحاضرة أخرى عن إصابات القولون والشرج والجديد في كيفية علاجهما، وابقى الدكتور عبد المعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية محاضره عن ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مرضى الإصابات.