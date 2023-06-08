بيطري الشرقية يستعد خطة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

عقد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اجتماعا حضره مديري إدارات: المجازر والتفتيش على اللحوم، الجلود والمخلفات, إدارة الإرشاد، الاستراتيجية بالمديرية، وأطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ورؤساء أقسام، وأطباء الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية بالمراكز.

استهدف الاجتماع، مناقشة خطة المديرية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بناءً على التعليمات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والخاصة بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل للوزارة بالحضور، و أشاد بالجهود المبذولة من الجميع، والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط سوق اللحوم لتوفير لحوم مطابقة للمواصفات وصحية، من خلال خطة المديرية لاستقبال عيد الضحى المبارك، بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية المديرية بالمديرية، والفرعية بالإدارات الخارجية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإرجاء الراحات والإجازات بإدارات الصحة العامة والمجازر، وتوفير كافة الاحتياجات للمجازر، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة، وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ، ومحلات بيع وتصنيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالمحافظة.

بيطري الشرقية: التوعية الإرشادية للمواطنين بالشروط السليمة والصحية للأضحية

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف التوعية الإرشادية للمواطنين، بالشروط السليمة والصحية للأضحية، وسلامة لحوم الأضاحي بالذبح داخل المجازر الحكومية، وعدم الذبح بالشوارع، وفتح جميع المجازر الحكومية للمواطنين والجمعيات الأهلية بالمجان خلال أيام عيد الضحى المبارك.

وطالب بالمتابعة الدورية من الإدارات المختصة على المجازر، لتذليل كافة العقبات، ومتابعة سير العمل، وفي ختام الاجتماع شدد اللواء دكتور على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة.

وعرض الدكتور محمد عبدالحميد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، جهود المديرية من خلال الإدارة والإجراءات التي تم اتخاذها بالمجازر الحكومية بالمحافظة، وخطة الرقابة الصحية البيطرية من خلال الحملات التفتيشية.

كما عرضت الدكتورة دعاء السيد مدير إدارة الجلود والمخلفات بالمديرية، جهود المديرية من خلال الإدارة والإجراءات التي تم اتخاذها بالمجازر الحكومية بالمحافظة للتعامل السليم والصحي مع الجلود