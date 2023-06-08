طقس متقلب وارتفاع في درجة الحرارة بالإسماعيلية

شهد طقس الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. ويؤدي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية والأماكن المكشوفة.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا في الإسماعيلية

وسجلت درجة الحرارة المتوقعة اليوم على محافظة الإسماعيلية العظمى ٣٦ ° والصغرى ٢٣° درجة مئوية، مع توقع بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ٢٠٪.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من التغير الكبير في حالة الطقس ابتداء من اليوم حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والتي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على معظم أنحاء البلاد.

وطالبت بتجنب الخروج من المنزل في حالات العواصف الترابية هو الأفضل، ولكن إذا كنت مضطراً للخروج، يمكن اتباع بعض النصائح التالية لتجنب الأضرار الناجمة عن العواصف الترابية منها ارتداء ملابس تغطي الجسم بشكل جيد، ويفضل اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة. واستخدم قناع الوجه والأنف لتجنب استنشاق الغبار والجسيمات الصغيرة.

واغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنزل.واستخدم مكيف الهواء لتصفية الهواء في المنزل، ويفضل تركه يعمل على وضعية تدوير الهواء من الداخل إلى الخارج.

كما طالب بتجنب القيادة في حالات العواصف الترابية إلا إذا كان ذلك ضرورياً، وتأكد من استخدام الأضواء الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية وتجنب الحوادث.وفي حالة السفر على الطرق السريعة، يفضل البحث عن مكان آمن للتوقف والانتظار حتى تتحسن الرؤية وتتلاشى العاصفة الترابية.و في حالة الحاجة إلى الخروج، يفضل تجنب الأماكن المفتوحة والمجالات العرضة للرياح الشديدة، وتأكد من تغطية الأعين والأنف والفم بقناع واقي.