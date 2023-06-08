ثقافة الجيزة يشارك في المخيم السنوي لرواد الكشافة والمرشدات

شارك فرع ثقافة الجيزة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بفعاليات المخيم السنوي الكشفي لرواد الكشافة والمرشدات بالجيزة، بالتعاون مع جمعية رواد الكشافة، وذلك بنادي الشرقية للدخان.

الفنان هشام عطوة

فعاليات المخيم السنوي الكشفي لرواد الكشافة

فيها حاجة حلوة

تضمنت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، والتي شدت بعدد من الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور، منها "فيها حاجة حلوة، حلوة بلادي، وقف الخلق، خلي السلاح صاحي" وغيرها من الأغاني.

فعاليات المخيم السنوي الكشفي لرواد الكشافة

عرض فيديو

بالإضافة إلى عرض فيديو بروجيكتور من تقديم وإعداد يارا زرزور، تضمن إلقاء الضوء على أبرز إنجازات قصور الثقافة بالجيزة من أنشطة وفعاليات لبناء وتنمية الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، وتعميق الهوية الوطنية، بتوصيل الخدمات الثقافية والفنية لأهالي محافظة الجيزة من خلال القوافل الثقافية والندوات والمعارض الفنية والزيارات الثقافية للأماكن التاريخية والتي أقيمت ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

فعاليات المخيم السنوي الكشفي لرواد الكشافة

جاءت الفعاليات بحضور د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، د. أحمد عبد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فتحي محمود فرغلي رئيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة، عصام الروبي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الكشافة، والعديد من القيادات التنفيذية.

فعاليات المخيم السنوي الكشفي لرواد الكشافة

وفي سياق الاحتفال أقيم معرض للفنون التشكيلية شمل أعمالا فنية ومعروضات من فن الكولاج والديكوباج ومشغولات يدوية من خيوط المكرمية بإشراف د. أماني الشيخ.