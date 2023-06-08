حيلة غريبة تلجأ إليها بلوغر أمريكية لكسب 20 ألف دولار من الإنترنت

لجأت بلوغر أمريكية من مدينة سياتل إلى طريقة غريبة لجني أموال طائلة عبر الإنترنت من خلال نشر صورها، ولكن كيف؟، وفق روسيا اليوم.

واختارت البلوغر الأمريكية المعروفة باسم Itty Bitty Cherry، من خلال غزارة شعر جسدها، بيع كل صورة لها تظهر فيها شعر جسدها بمبالغ طائلة.

ووفقا لصحيفة "دليل ستار"، تتقاضى البلوغر مبلغ 20 ألف دولار على كل صورة يظهر فيها شعر جسدها.

والغريب في الأمر أن البلوغر بدأت تكتسب شعبية بين مستخدمي منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جراتها التي مكنتها من الظهور للعلن بهذا الشكل، حيث تتعمد نشر صور يظهر فيها الشعر في منطقة الإبطين والساقين وحتى البيكيني.

ومن جانبها قالت البلوغر: "طلب مني متابعيّ إطلاق العنان لشعر جسدي، لذلك أطلق له العنان لعدة أشهر، وكلما نما شعري نما حسابي المصرفي أيضا".

وأشارت إلى وجود فئة من متابعيها الذين ينتقدونها على الصور والفيديوهات التي تنشرها بهذا الشكل، مضيفة: "أعلم أن عرض فتاة لجسد غير حليق هو جنون، ولن تروا أي شيء من هذا القبيل في وسائل الإعلام، لكني أرغب فقط بالظهور بشكل طبيعي".

ووفقا لها فهي تتقاضى مبلغ 20 ألف دولار "حوالي 1.6 مليون روبل" شهريا مقابل الصور الفوتوغرافية التي يظهر فيها شعر جسدها.