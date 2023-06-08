الانتخابات الأمريكية.. “الجمهوري” يقلب الطاولة على بايدن وينصف ترامب

أثار تزايد المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024 عن الحزب الجمهوري، العديد من التساؤلات بشأن من يستحوذ على ثقة الجمهوريين في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، وتأثير ذلك على حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن في وقت سابق ترشحه رسميا، وفق سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك بعدما ترشح نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس رسميا إلى البيت الأبيض، وتبعه إلى ذلك حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، لينضما إلى عدد آخر في مسعاهم لنيل ثقة أعضاء الحزب بالانتخابات التمهيدية.

وفيما يقود ترامب معركة مبكرة من أجل الترشح، مع احتلال حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، يرى مؤيدو بنس مسارا لمحافظ موثوق به يتبنى العديد من سياسات الإدارة السابقة، لكن من دون اضطرابات.

وفي الوقت الذي بدأ به بنس حملته للرئاسة، الأربعاء، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن قرار نائب الرئيس السابق بالسعي للعودة إلى البيت الأبيض يمثل التحدي الأكبر لترامب، بعد أن "خدم بإخلاص لمدة 4 سنوات لكنه قاوم تحذيراته لإلغاء انتخابات 2020".

إلا أن استطلاعات الرأي العام لسباق الحزب الجمهوري أظهرت بنس ومجموعة من المنافسين الآخرين في خانة واحدة، خلف ترامب الذي ما يزال متصدرا للنتائج، ثم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني.



