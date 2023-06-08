البرق يغطي سماء الفيوم والأمطار تعوق الحركة

ظهرت السحب المتوسطة التي يتخللها البرق الكثيف، في سماء محافظة الفيوم مع تساقط الأمطار الخفيفة على فترات وعلى بعض المناطق دون غيرها.

وأفاد خبراء الطقس بأن المحافظة سوف تشهد طقس شديد الحرارة مع تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بالإضافة إلى أصوات الرعد وكذلك البرق الذي يظهر بقوة في السماء ليلا مع زيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وكانت السحب الكثيفة قد غطت سماء المحافظة، مع ظهور البرق الكثيف، وسط تساقط للأمطار المتوسطة على فترات وفى مناطق دون غيرها،مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مع توقعات باستمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة خلال ساعات النهار، وتزداد حدتها في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية الاستعداد الكامل والجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية من خلال تواجد جميع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والطرق للتصدي لأي متغيرات في الطقس اليوم الخميس.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للأفراد والمعدات ومتابعة تقلبات الطقس علي مدار الايام القادمة بسبب تنبؤات الطقس بدخول البلاد فى موجة من التقلبات الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة وتستمر حتى صباح غدا الجمعة، موجها بضرورة التعامل الفوري مع كافة الإحتمالات حفاظا على سلامة المواطنين.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة التقلبات الجوية بالفيوم

وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية بوضع كافة المعدات وسيارات وجرارات الكسح علي الجاهزية القصوى وصيانة اي معدة معطلة للعمل على التعامل مع كافة الإحتمالات، مع التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الاعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور واستعداد وحدة التدخل السريع للتدخل فورًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 40 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 27 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت الهيئة المواطنين ممن تتطلب أعمالهم التواجد تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ارتداء الملابس الصيفية وغطاء للرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة والمياه، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات، وتجنب الوقوف أسفل كباري المشاه واللافتات الإعلانية.