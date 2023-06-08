الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أبو فريخة ومصيلحي يحضران الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي

أبو فريخة و مصيلحي
أبو فريخة و مصيلحي

يغادر الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة و عمرو مصيلحي نائب رئيس المجلس إلى موزمبيق مساء أمس الأربعاء من أجل حضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة المقرر إقامتها في الفترة من 8 لـ 11 يونيو الجاري.

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وتتضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة انتخاب رئيس المنطقة الخامسة والمرشح لها من مصر المهندس هشام الحريري، الرئيس الحالي.

أبو فريخة ومصيلحي يدعمان المهندس هشام الحريري

ومن المقرر أن يقوم وفد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بدعم المهندس هشام الحريري من أجل استمراره في منصب رئيس المنطقة الخامسة لكرة السلة.

يوم إعلامي لمنتخب السلة للشباب قبل التوجه لكأس العالم 

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يوماً إعلامياً لمنتخب مصر لكرة السلة للشباب تحت 19 عاماً، وذلك قبل سفر المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة بالمجر.

ويقام اليوم الإعلامي بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الإثنين 12 يونيو 2023، الساعة 12 ظهراً.

ويسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الكندي كيربي شيب.

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الجريدة الورقية