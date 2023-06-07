تعادل مثير بين سموحة وسيراميكا في الدوري

إنتهت مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا بتعادل مثير بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ بدايتها بعدما افتتح حسين فيصل نجم سموحة التسجيل بعد 27 ثانية فقط، مسجلاً واحد من أسرع أهداف المسابقة على الإطلاق.

منح الهدف المباغت والمبكر سموحة دفعة معنوية كبيرة وضغط الفريق هجومياً مستغلاً حالة الإرتباك في صفوف سيراميكا شريف رضا الظهير الأيمن من تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 14.

استعاد سيراميكا توازنه بعد التأخر بهدفين وبدأ رحلة تعديل النتيجة، ونجح أحمد ياسر ريان في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا تماماً على مجريات اللقاء بينما تراجع سموحة بشكل غير متوقع إلى وسط ملعبه مكتفياً بالدفاع.

وصل سيراميكا باكثر من كرة خطير لمرمى سموحة الا أن تألق الدفاع والحارس الهاني سليمان حال دون تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 95 ينجح محمد إبراهيم في تسجيل هدف التعادل لسيراميكا من كلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12.

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي.

بيكهام أبرز الوجوده الجديدة في قائمة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، استعدادًا لمعسكر الفراعنة المقبل، انضمام وجوه جديدة للقائمة على رأسها ثنائي فيوتشر رضا بوبو، وغنام محمد.



كما شهدت القائمة انضمام وجود جديدة للمنتخب للمرة الأولى على رأسهم أحمد بيكهام لاعب سيراميكا، بالإضافة لثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو وغنام محمد، وانضمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي.