تمديد حالة الطوارئ في كسلا بالسودان

أصدر والي ولاية كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله، قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية علي كافة حدودها الجغرافية المعروفة وعلي أن تظل أوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرار الوالي رقم (34) لسنة 2023 سارية المفعول إلى حين إنتهاء أجل القرار.

تمديد حالة الطوارئ في كسلا

وجاء صدور القرار إستناداً على موافقة مجلس السيادة علي تفويض سلطاته في إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (40/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة(4/1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

قرر الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اعتماد طلبات مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2023م، بشأن انهاء تكليف ولاة الولايات الأتية أسماؤهم من مناصبهم.

ونشر وكالة الأنباء السودانية تلك الأسماء:" فضل الله محمد علي التوم، ولاية شمال كردفان، والعالم إبراهيم النور ولاية سنار.

كما اعتمد تكليف الآتية أسماؤهم بتسيير مهام ولايات وهم: عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله مالك - ولاية شمال كردفان، توفيق محمد علي عبدالله - ولاية سنار.

ووجه القرار وزارتي الحكم الإتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ثقته في منبر جدة بما يقود لسلام مستدام.

وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية "حتى يحقق منبر جدة نجاحه"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأمريكي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار بالبلاد.

حميدتي يؤكد دعمه لمنبر جدة

وفي وقت سابق، صرح قائد قوات الدعم السودانية محمد حمدان دقلو(حميدتي ) بأنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أل سعود مجمل الأوضاع في السودان .

جاء تصريح حميدتي في بيان نشره على فيسبوك يوم الأحد الماضي.

وقال "ناقشت خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجمل الأوضاع بالسودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الامريكية".

وأضاف "أكدت لسمو الأمير دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا، أيضا أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة."

وتابع "تبادلنا كذلك وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا."

واستطرد " نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على الدعم السخي لأشقائهم في السودان مما كان له أثر كبيرً في تخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشونها جراء هذه الازمة".

وانتهت مساء أمس السبت مهلة وقف إطلاق النار القصير لمدة خمسة أيام.

وفي وقت سابق اليوم الأحد ،أكدت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تسهلان محادثات جدة ، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

ويشهد السودان منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم .