سبب صادم وراء تحذير لاعبي العالم من التعاقد مع الأندية المصرية.. فيديو

قال عبدالرحمن الشويخ، الناقد الرياضي، إن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين نصح اللاعبين تجنب الانتقال للدوري المصري، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو جهة نصح وليس تنفيذ، مشددًا على أنه انتقد الكرة المصرية؛ بسبب انتهاكات الأندية ووكلاء اللاعبين واتحاد الكرة.

وأوضح "الشويخ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اتحاد اللاعبين المحترفين يرى أن هناك انتهاكات في الكرة المصرية، وهو يرى تجاوزات اتحاد الكرة وعدم احترامه للتعاقدات واحترام القانون والوقوف مع الأندية والوكلاء ضد اللاعبين، واتهامات للأندية بسبب المساومات للاعبين.



وأشار إلى أنه وجه عددا من النصائح للاعبين، وهو عدم التوقيع على بياض وعدم تسليم كافة نسخ التعاقد للأندية، ونصحهم بتحديد عملة التعاقد لتجنب عدم دفع رواتب، مؤكدا أن وضع الكرة في مصر محزن وليس هناك توجهات للتطوير، رغم أن الدوري المصري يمتلك أندية كبيرة لها شعبية واسعة.

وتابع: "في نفس هذا التوقيت من العام الماضي كان اتحاد اللاعبين المحترفين وجه بعدم التعاقد مع الأندية السعودية"، مشيرا إلى أنه رغم ذلك الدوري السعودي حقق نجاحا كبيرا.

وأصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ( فيفبرو)، بيان ناري بخصوص تعاقد اللاعبين مع أندية مصرية، وذلك بعد أيام من إعلان نادي الزمالك تسلم الفيفا للشكوي التي قدمها ضد إنتهاكات الاتحاد المصري لكرة القدم للوائح بحسب ما صرح به مرتضي منصور.

وأهم ماجاء في بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "التلاعب في اللوائح" و عدم تطبيق لوائح قوية وصارمة وغياب الكوادر المؤهلة لإدارة اللعبة سواء في أغلب الأندية أو الاتحاد.

وجاء بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيبرو" كالتالي:

"في الآونة الأخيرة ، شهدت FIFPRO "الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين " ارتفاعاً في النزاعات التعاقدية في مصر ، فيما يتعلق بكل من "عدم دفع الرواتب" والسلوك التعسفي.. مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز.

لذلك يحذر FIFPRO "الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين" اللاعبين من أن الانتقال إلى مصر لديه فرصة كبيرة في أن ينتهي بنزاع يعقبه إجراءات قانونية.

إذا كان اللاعب سيوقع مع نادٍ في مصر ، فإن FIFPRO تنصح بشدة بما يلي:

-لا تسلم جواز سفرك لمسئول النادي. إذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل ، فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر بنفسك هذه الإجراءات.

- تعاملت FIFPRO مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية انهاء تعاقد .

- لا توقع عقداً فارغاً ، بغض النظر عما يخبرك به النادي.

شهدت FIFPRO العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل. بعد ذلك ، يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي الذي يعد بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد.

وربما يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. لا تسقط في "فخ" النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد.

احتفظ دائماً بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد ، تأكد من وضع"العملة الصحيحة" حتى لا يقوم النادي بتغيير العملة.

حيث تمتلك مصر عددا قياسياً لعقود لاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري وبالتالي إذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقد ، يمكن للنادي الاستفادة من ذلك.

وبالمثل ، يحتوي العقد على "صفحة فارغة واحدة " يمكن للاعب والنادي الاتفاق على بنود إضافية بخط اليد.

التأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل توقيع العقد ؛ في حالة وجود أي مساحات فارغة متبقية ، يجب شطب المساحات الفارغة المذكورة حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.

- كن حذرا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات التعاقد مع النادي في مصر ، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي.

في حالة وجود نزاع ، تواصل على الفور مع نقابتك المحلية أو FIFPRO أو محامٍ مستقل.

تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف قبل FIFA وغرفة فض المنازعات .

= لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية ، ولا تضمن عدالة الإجراءات.

كن على علم بأنه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها ، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر.

=إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية - التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي - فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث.

إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية - التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي - فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث.