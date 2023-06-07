غداً.. فريق أمل الزمالك يواجه مركز شباب دمياط ودياً

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة مباراة ودية غدًا الخميس لفريق "الأمل" بالنادي أمام مركز شباب مدينة دمياط.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية في الخامسة والنصف مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

و أكد إسماعيل يوسف أن المباراة الودية لفريق "الأمل" بالنادي، سيشاهدها من الملعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول و الجهاز المعاون له، من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين تمهيدا للإستعانة بأي عناصر منهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، كشف في وقت سابق عن تكوين فريق الأمل وسيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و 2004 و 2005 و 2006 .

و يقود فريق الأمل أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى و محمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للاحمال و مصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي اداريا.

يحيي جبران يقترب من الزمالك

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من ضم نجم فريق نادي الوداد المغربي، وذلك بعد مشاهدته في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي.

خسر الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد أمام النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كانت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت المباراة مستوى جيد من يحيي جبران لاعب وسط الفريق المغربي.

ووضع نادي الزمالك عينه على اللاعب المغربي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولدعم وسط الملعب بلاعب جديد بجوار نبيل عماد دونجا، وبعد رحيل إمام عاشور عن الفريق، وبعد احتمالية رحيل عمرو السيسي.

ويقترب يحيي جبران من الانتقال لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعدما قام الفريق المغربي بتمديد عقد اللاعب في اغسطس الماضي لمدة موسم جديد.

ويأمل نادي الزمالك في حسم عدة صفقات قوية لدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل، ووقع الاختيار على صاحب الـ 31 عام، والذي سيكون صفقة مجانية بالنسبة للفارس الأبيض يتحمل راتبها السنوي فقط.