رياض محرز يتصدر جوجل.. هل ينضم لبنزيما وكانتي في الدوري السعودي؟

رياض محرز أصبح قريبًا للغاية من الانتقال للدوري السعودي، بعد رونالدو وبنزيما وكانتي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ووفقا لمصادر سعودية، فإن رئيس الأهلي وليد معاذ يتواجد حاليا في لندن من أجل التفاوض مع النجم الجزائري بشأن إمكانية انضمامه للفريق في ميركاتو الصيف.

ويلعب رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي، بعد تتويجه معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُوج اللاعب الجزائري مع مانشستر سيتي بـ10 ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، وكأس الرابطة 3 مرات، والدرع الخيرية مرة وحيدة.

محرز تلقى عرضاً من إدارة أهلي جدة

وكشف موقع "lagazettedufennec" الجزائري، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن رغبة الأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين، في التعاقد مع رياض محرز خلال الموسم المقبل، موضحا أن محرز تلقى عرضاً من إدارة أهلي جدة للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل، مقابل الحصول على راتب تبلغ قيمته 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

فيما أكد الصحفي الإسباني آرون دومينيغيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن وليد معاذ، رئيس الأهلي، قد سافر بالفعل إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع النجم الجزائري بشأن الانتقال إلى الفريق.

محرز خاض في الموسم الحالي 47 مباراة مع مانشستر سيتي

وخاض محرز قد خاض في الموسم الحالي 47 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، سجل فيها 15 هدفاً وصنع 13.

ويرتبط محرز بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى صيف 2025، بينما تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المعني بقيم اللاعبين السوقية.

تاريخ محرز ونشأته

بدأ محرز مسيرته كلاعب شاب لنادي أيه أيه أس سارسيل الفرنسي، وأصبح محترفًا في 2009 مع نادي كويمبيريوس، حيث لعب لموسم واحد فقط قبل الانتقال إلى نادي لوهافر، وقضى ما ثلاث سنوات معهم، ولعب في البداية لفريقهم الاحتياطي ثم أصبح لاعباً أساسياً في الفريق الأول.

في يناير 2014، وقع محرز مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مما ساعدهم على الفوز بدوري البطولة الإنجليزية والتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسمه الأول.

وولد محرز في فرنسا، وشارك لأول مرة دوليًا مع الجزائر في 2014 ومثلهم في كأس العالم 2014 وفي كأس الأمم الأفريقية 2015 و2017 و2019، وفاز بالأخيرة.