مقبرة الأوزريون.. سر أغلى تذكرة لمكان أثري في العالم

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن سعر تذكرة زيارة معبد و مقبرة الأوزريون يصل إلى 30 ألف جنيه، وذلك لكون المبنى فريد من نوعه، فهو كان مكان الحج قديما،مشيرا إلى أن التذكرة مخصة لمجموعة يسمح أن تصل إلى 45 شخصًا.

معبد سيتي يحتوي على مناظر تاريخية مبهرة

وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم : معبد سيتي منفصل عن معبد أو مقبرة الأوزريون و يحتوي على مناظر تاريخية مبهرة".

وتابع:" كل المصريين القدماء كانوا يذهبون إلى مقبرة الأوزريون للحج..المبنى خرافي ومكون من 10 دعمات من الجرانيت، ويصل حجم الدعامة الواحدة إلى 100 طن، متابعا: المقبرة يتواجد بها مياه ثابتة طوال العام.

وأكمل: حتى الآن لا أحد يعلم مصدر المياه المتواجده طوال العام، متابعا: يوجد بالمقبرة ممر يضم كتاب عالم الموتى..فهو ممر ينقلك إلى الحياة بعد الموت.

وأثار معبد الأوزريون كثيرًا من علامات الاستفهام بسبب ارتفاع ثمن تذكرة الدخول إلى 20 ألف جنيه، ومن ثم يشار إليه على أنه المكان الأكثر «تكلفة وغلاء» في العالم.

ويوجد المعبد تحت الأرض في منطقة أبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج ويقع خلف معبدسيتى.

وأوضح أحمد فتحي أحمد، مدير مبادرة ميرت آمون لتنمية الوعي الأثري والتاريخي، أن كثيرا من الناس يعبرون عن دهشتهم بسبب سعر الدخول وهو 20 ألف جنيه.

وقال فتحي كثيرون جدا من سوهاج يسمعون عن هذا الرقم للمرة الأولى، والبعض الآخر يخلط ما بين معبدالأوزريون ومعبدسيتي في أبيدوس، فالأول يقع تحت الأرض ومنفصل عن معبدسيتي.

وأكد فتحي أن ارتفاع قيمة التذكرة يعود إلى أن المكان مغلق وليس مفتوحا للزيارة، لافتا إلى أن من يرغب في دخول المعبدعليه أن يرسل خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومن ثم يجري إرسال إخطار للمنطقة الأثرية في أبيدوس.

وأضاف: «بعد هذه الإجراءات، يتم تخصيص مفتشي آثار مخصوصين وإجراءات خاصة للدخول، وهو ما يعني أن المبلغ المدفوع هو رسم دخول المكان بشكل خاص، وليس تذكرة دخول بالمعنى المفهوم».

وأوضح أن المبلغ المدفوع يمكن أن يشمل من فرد وحتى 49 فردا كحد أقصى، أي أنه لا فرق بين دخول فرد واحد فقط أو 49 معا بنفس المبلغ، حيث يتسلم الزائر لدى دخوله إيصالا رسميا وبشكل مقنن».

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم، مفتش عام منطقة أبيدوس سعر رسوم الدخول، قائلا إن «مواقع التواصل الاجتماعي تناولت سعر التذكرة بشكل خاطئ»، موضحا أن «مبني الأوزريون هو بناء مغلق في الأساس أمام الزائرين الراغبين في النزول إلى الأسفل، وفي هذه الحالة يتم فتحه برسوم تقدر بهذا المبلغ لعدد وتشمل من فرد واحد وحتى 49 زائرا، بالإضافة لشراء تذاكر المنطقة بعدد الزائرين وبحد أقصي ساعتين للزيارة الواحدة، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بوزارة الآثار».



وقال إبراهيم: «لا تطبق هذه الأسعار والضوابط على مبني الأوزريون فقط، ولكن تطبق أيضًا على أي منطقة مغلقة للزيارة أو معبديفتح في غير مواعيد العمل الرسمية».

وأكدت مبادرة ميرت آمون أن كلمة السر تكمن في آخر المكان، حيث يوجد ممر طويل مغطى بالطوب بشكل نصف قبة، بينما يوجد في نهاية الممر حجرة الممر، فهذا هو هو سبب ارتفاع سعر الدخول.



