جامعة سيناء تعلن تنسيق تقديم الشهادات العربية والأجنبية

أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة.

ونوهت جامعة سيناء عن تخفيض المصروفات بنسبة تصل إلى 40 في المائة بفرع الجامعة بالعريش و30 في المائة بفرع الجامعة في القنطرة.

الحدود الدنيا للتقديم في جامعة سيناء

جامعة سيناء

أوضحت جامعة سيناء أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة في القنطرة 80 في المائة و78 في المائة بفرع الجامعة في العريش.

وأشارت جامعة سيناء إلى أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية طب العلاج الطبيعي 75 في المائة بفرع الجامعة في القنطرة و73 في المائة بفرع الجامعة في العريش.

وأضافت جامعة سيناء أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية الصيدلة 70 في المائة بفرع الجامعة في القنطرة و68 في المائة بفرع الجامعة في العريش.

وذكرت جامعة سيناء أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية الهندسة بفرع الجامعة في القنطرة 65 في المائة و63 في المائة بفرع الجامعة في العريش.

وتابعت جامعة سيناء أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60 في المائة بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش.

ولفتت جامعة سيناء إلى أن الحد الأدنى لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58 في المائة سواء في كليات الجامعة بفرعي القنطرة والعريش.

وأعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول المبكر للعام الجامعي المقبل للقيد بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتخفيض 40 في المائة من المصروفات لطلاب فرع العريش و30 في المائة لطلاب فرع القنطرة.

وتقع جامعة سيناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط في حي المساعيد بالقرب من مدينة العريش.

وأنشئت جامعة سيناء بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005، وأنشئ فرع آخر بمدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.