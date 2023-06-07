أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جريمة ترعة المريوطية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة في ترعة المريوطية بكرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بترعة المريوطية في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وعقب انتشالها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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ومن جهة أخرى أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرار باستمرار حبس طبيب أمراض نساء شهير في القاهرة، لاتهامه بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما اتهمت إحدى السيدات طبيب أمراض نساء شهير بمساومتها على إجراء عملية إجهاض مقابل ممارسة الرذيلة معها، وأخبرت الممرضة التي تعمل معه في ذات العيادة بمنطقة روض الفرج بما طلبه الطبيب، وهو ما أشارت إليه الممرضة في تحقيقات نيابة شمال القاهرة.